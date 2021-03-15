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إنريكي يضم الشاب الموهوب بيدري إلى قائمة إسبانيا

بيدري برشلونة
بيدري يبلغ من العمر 18 عاماً

إنريكي يضم الشاب الموهوب بيدري إلى قائمة إسبانيا

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مدريد - رويترز

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ضم لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أربعة لاعبين جدد للتشكيلة الجديدة للفريق التي شملت 24 لاعبا استعدادا لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 أمام اليونان وجورجيا وكوسوفو هذا الشهر، أبرزهم بيدري غونزاليس لاعب برشلونة.

واللاعبون الأربعة الجدد هم بيدري (18 عاما) مهاجم برشلونة وروبرت سانشيز حارس مرمى برايتون آند هوف وبرايان خيل مهاجم إيبار والمدافع بيدور بورو لاعب سبورتنج.

وتضم التشكيلة الجديدة ستة لاعبين فقط من أكبر ثلاثة أندية في إسبانيا من بينهم مدافع برشلونة جوردي ألبا العائد للتشكيلة للمرة الأولى منذ استئناف إنريكي مهامه التدريبية أواخر 2019.

وتألق زميله الشاب بيدري خلال الموسم الحالي للدوري الإسباني وشارك في 26 مباراة في البطولة في أول موسم له بالبطولة.

ودخول سانشيز التشكيلة يعني استبعاد كيبا أريزاباغالا الذي يلعب في تشيلسي اللندني وأغلى حارس مرمى على مستوى العالم بينما تحوم الشكوك حول مشاركته في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى العام الحالي لأيضا.

وغاب عن التشكيلة أيضا سيرغيو ريجيلون لاعب توتنهام هوتسبير، وإيريك غارسيا لاعب مانشستر سيتي في التشكيلة رغم عدم مشاركته مع فريقه بسبب أمور تتعلق بالتعاقد بينما عاد للتشكيلة بعد غياب بسبب الإصابة تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول والقائد سيرجيو راموس.

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