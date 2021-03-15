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انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر الجاري

طوكيو أولمبياد
دورة الألعاب ستقام بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين

انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر الجاري

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طوكيو - رويترز

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أعلن منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي يوم الاثنين، أن مسيرة الشعلة الأولمبية للدورة ستنطلق كما هو مقرر لها في 25 مارس الجاري في مركز للتدريب في مدينة فوكوشيما ليستمر بذلك الاستعداد لتنظيم الدورة.

وأكد المنظمون في بيان أن مراسم انطلاق الشعلة لن تكون مفتوحة أمام الجمهور من أجل تجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة ملتزمة بضمان أمن وسلامة مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الجمهور وحاملي الشعلة والطواقم وبقية المشاركين في المسيرة والسكان المحليين أيضا.

وقال المنظمون أيضا إنهم قرروا تأجيل بعض الأحداث التجريبية للدورة ومنها مسابقة للرماية كانت مقررة في أبريل المقبل إلى مايو.

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