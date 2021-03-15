بنزيمة: أنا لست الرئيس.. ومرحباً بهالاند

كشف كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، أنه لا يعلم شيئا عن إمكانية عودة زميله السابق كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وذكر المهاجم الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام أتالانتا، الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا: لا أعرف شيئا عن وضع رونالدو في يوفنتوس، قمنا بالعديد من الأشياء معا، ولكن لا أعرف إذا كان سيعود إلى مدريد، أنا لست المدرب أو الرئيس.

وأعرب بنزيمة عن أسفه الشديد من الإصابات التي يتعرض لها إيدن هازارد، وقال: لم يحالفه الحظ منذ وصوله، أنا حزين عليه، إنه لاعب كبير يمكنه مساعدتنا كثيرا، إنه حزين لأنه يريد أن يظهر أنه نجم، ونحن نريد مساعدته ونتمنى أن يتعافى.

ولفت البالغ من العمر "33 عاما" إلى أنه مستعد لتجديد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي في 2022، وأضاف: إذ أراد رئيس النادي تجديد عقدي، أنا هنا وآمل أن أستمر.

ومضى بنزيمة: لا يزعجني الحديث عن الهدافين، لأن كرة القدم بالنسبة لي ليست مجرد أهداف، وأهم شيء هو الفوز.

وأجاب خامس هدافي تاريخ ريال مدريد عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع النرويجي هالاند، قائلا: لن أتحدث عن اللاعبين غير الموجودين هنا، إنه يسجل العديد من الأهداف لفريقه، إذا سنحت له الفرصة يوما ما ليأتي. تعال.