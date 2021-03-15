بيولي: الإرهاق نال من ميلان في مباراة نابولي

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه عانى من إرهاق خوض مباراة قوية مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وتأثر بذلك خلال الهزيمة 1-صفر أمام نابولي في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وبات ميلان صاحب المركز الثاني يتأخر بتسع نقاط عن جاره إنتر ميلان المتصدر، وجاءت الخسارة أمام نابولي بعد ثلاثة أيام من عرض قوي انتهى بالتعادل 1-1 في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

وقال بيولي لشبكة "سكاي إيطاليا": الدوري الأوروبي مرهق أكثر من دوري أبطال أوروبا. لقد عدنا الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة. نحن نريد أن نكون هناك وأنا لا أقدم أي أعذار لكن من الواضح أننا تأثرنا بذلك.

وواصل: بدأنا الموسم في سبتمبر لكن الشخصية هي التي تصنع الفارق. هذه الهزيمة تؤلمنا. نحن نحتل المركز الثاني ونريد البقاء هنا حتى إذا لم يكن هذا هدفنا في البداية.

وتعرض بيولي لسوء حظ أيضا بسبب اللعب دون عدد من المصابين أهمهم الهداف زلاتان إبراهيموفيتش والقائد أليسيو رومانيولي وسايمون كاير ودافيدي كالابريا وماريو مانزوكيتش وإسماعيل بناصر.

وعاد أنتي ريبيتش وتيو هرنانديز وهاكان شالهان أوغلو أمام نابولي لكن بيولي قال إن الغيابات كانت مؤثرة في الصراع على اللقب، وأردف: نحن نتحدث عن لاعبين يمنحونا قيمة فنية وحضورا مؤثرا. خضنا العديد من المباريات بدون المهاجمين إبراهيموفيتش ومانزوكيتش وريبيتش، لذا يجب الإشادة فقط بالفريق.

وتابع: كان بوسعنا أن نفعل المزيد في منطقة جزاء المنافس لكن لا يمكن تغيير خصائص اللاعبين. فكروا في شكل إنتر بدون روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز أو يوفنتوس دون كريستيانو رونالدو وفيدريكو كييزا، نحن لعبنا فترات طويلة دون إبرا وريبيتش ونحن لا نزال في مركز متقدم.