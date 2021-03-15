زيدان يلمح إلى عودة رونالدو لريال مدريد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال زيدان في مقابلة مع "سكاي سبورت" قبل مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك عند سؤاله عن عودة رونالدو: ربما، كل شيء ممكن، نحن نعرف من هو رونالدو، ونعرف ما قدمه لريال مدريد.

وأضاف: لكن حاليا هو لاعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي ويجب أن نحترم ذلك.

وواصل زيدان: سنرى ما سيتحدث في المستقبل، كنت محظوظا بتدريب لاعب بمواصفات رونالدو، وحتى الآن هو يساعد يوفنتوس.