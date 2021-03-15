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كارتيرون: غامرت بالعودة إلى الزمالك

كارتيرون
كارتيرون مدرب الزمالك

كارتيرون: غامرت بالعودة إلى الزمالك

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القاهرة - رويترز

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قال باتريس كارتيرون، إنه رحب بمغامرة العودة لتدريب الزمالك قبل مواجهة مصيرية أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في القاهرة الثلاثاء، واعترف بأن اللاعبين ليسوا في أفضل حالة بدنية.

وعاد الفرنسي كارتيرون لقيادة الزمالك لفترة ثانية يوم الخميس الماضي بعدما رحل بشكل مفاجئ في سبتمبر أيلول الماضي ليتولى تدريب التعاون السعودي.

وترك كارتيرون الزمالك قبل أيام من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال وعاد في مفاجأة لخلافة البرتغالي جيمي باتشيكو بهدف إنقاذ وصيف البطل من الخروج من دور المجموعات هذا الموسم.

وجمع الزمالك نقطتين فقط من ثلاث جولات بالمجموعة الرابعة وخسر 3-1 من الترجي في تونس في وقت سابق هذا الشهر.

وأبلغ كارتيرون الصحافيين: أنا سعيد جدا بالعودة للزمالك وأدرك أن التوقيت صعب وكان بإمكاني العودة بعد مباراة الترجي لكنني قررت خوض المغامرة.

وأضاف المدرب الذي توج باللقب القاري مع مازيمبي في 2015 وخسر النهائي مع الأهلي في 2018 : لم أجد اللاعبين في أفضل حالة بدنية لذا ركزت على الجانب البدني بشكل فردي وجماعي للوصول إلى أعلى لياقة ممكنة قبل مواجهة الترجي.

وتابع: لا بديل عن الفوز وأثق في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه الفترة وتحقيق أفضل النتائج.

ويحتل الزمالك، متصدر الدوري المصري، المركز الثالث بنقطتين بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد سبع نقاط ويليه مولودية الجزائر بخمس نقاط بينما يتذيل تينجيت السنغالي المجموعة بنقطة واحدة.

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