مورينيو: سون ضحية جدول المباريات المزدحم

من المنتظر أن يغيب سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير لبعض الوقت بعدما تعرض لإصابة عضلية في الشوط الأول من مباراة انتهت بالخسارة 2-1 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما قال المدرب جوزيه مورينيو إن ذلك نتيجة خوض عدد كبير جدا من اللقاءات.

وخرج اللاعب الكوري الجنوبي البالغ عمره 28 عاما من الملعب بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بعدما ركض بسرعة للحاق بتمريرة عالية في مباراة يوم الأحد، وشارك بدلا منه إيريك لاميلا الذي سجل هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 33، ورد أرسنال وفاز بفضل هدفي مارتن أوديغارد وألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء فيما خرج لاميلا مطرودا.

وقال مورينيو للصحفيين في إشارة إلى أن سون أصيب بسبب خوض عدد كبير من المباريات: لا أعرف فترة الغياب. إنها إصابة عضلية. الإصابات العضلية عادة لا تكون سهلة.

وبدأ سون كل مباريات توتنهام 28 في الدوري هذا الموسم وسجل 13 هدفا كما شارك في تسع مباريات بالدوري الأوروبي إلى جانب أربع مباريات في مسابقات الكؤوس المحلية.

وزاد مورينيو: إنه في المعتاد يتعافى بسرعة. حدث ذلك بسبب توالي المباريات. في الدوري الأوروبي منحته راحة لمدة 30 دقيقة في نهاية المباراة لكنه شارك في 60 دقيقة، وعندما تلعب في الكثير جدا من المباريات، يشارك بعض اللاعبين في دقائق أكثر من الآخرين وهذا طبيعي وهذا شيء يمكن حدوثه.

وتركت الهزيمة توتنهام في المركز السابع برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب وصاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويلعب توتنهام في ضيافة دينامو زغرب في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد التالي.