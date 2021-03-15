هازارد يصاب مجدداً.. وزيدان عاجز عن شرح الموقف

اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأنه لا يستطيع شرح تفاصيل الانتكاسة التي تعرض لها لاعب فريقه البلجيكي الدولي المصاب إيدن هازارد وسيغيب بسببها عن لقاء العودة أمام أتالانتا الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو في 2019 لكنه أبتلي بالإصابات بعد ذلك وشارك فقط في 25 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم طوال هذه الفترة.



وبعد العودة من مشكلة في العضلات ومشاركته في أخر 15 دقيقة خلال فوز النادي 2-1 السبت الماضي على إلتشي قال زيدان إن هازارد (30 عاما) سيغيب عن مباراة أتلانتا الإيطالي ولم يتمكن من تحديد موعد لعودته للتشكيلة.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي: لن يكون لائقا للمشاركة في المباراة. سنصدر بيانا لكني لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا، إنها أمور لا أستطيع شرحها. أود أن أكون إيجابيا وأتمنى ألا تكون هذه مشكلة كبيرة جدا.



وواصل: هناك أمر ما. لأنه لم يسبق له أن تعرض لإصابة طوال مسيرته قبل الانضمام إلى ريال مدريد أو أن الإصابات كانت قليلة للغاية. هذه أمور جديدة. ولا يمكنني أن أضيف المزيد من التوضيح والشرح. نحن نريد مساعدته ونأمل أن يعود للتشكيلة بأسرع ما يمكن.



وأردف زيدان قائلا: سنحاول التوصل لأسباب حدوث هذه الأمور في صفوف الفريق لكننا لا نستطيع تقديم تفسير الآن. تحدثنا عن أمور مثل قلة الاستعداد للموسم وكثرة المباريات والجوانب الذهنية.



وخارج ملعبه فاز ريال 1-صفر في لقاء الذهاب في فبراير الماضي بفضل هدف متأخر من فيرلان ميندي.