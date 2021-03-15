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يونايتد يستعيد كافاني ومارسيال أمام ميلان

كافاني مانشستر يونايتد ساوثهامبتون
كافاني في مباراة سابقة مع يونايتد

يونايتد يستعيد كافاني ومارسيال أمام ميلان

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مانشستر - رويترز

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كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه من المرجح تعافي المهاجمين إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال في الوقت المناسب قبل مواجهة ميلان في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس المقبل.

وافتقد يونايتد هذا الثنائي خلال مواجهة وست هام يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن الفريق خرج فائزا 1-صفر بفضل هدف عكسي من كريغ دوسون بطريق الخطأ في مرماه.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: من المرجح جدا أن يتعافى إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال وأتمنى كذلك دوني فان دي بيك.

وسيكون الحارس الأساسي ديفيد دي خيا جاهزا للعب بعد الحصول على اجازة والسفر إلى إسبانيا بسبب مولد طفله الجديد، بينما اقترب بول بوغبا من العودة للتشكيلة بعد مشكلة في الفخذ.

وزاد سولشاير الذي تعادل 1-1 ذهابا على أرضه مع ميلان: بول ربما يلحق بالرحلة وديفيد عاد من العزل، لذا سنسافر بتشكيلة أقوى، نحن نحتاج عودتهم. نريد التحسن عما فعلناه في الموسم الماضي. هذا أسبوع مهم بالنسبة لنا.

وبعد مواجهة ميلان، سيلعب مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

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