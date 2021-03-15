يونس موسى يتجاهل إنجلترا ويختار تمثيل أميركا

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم يوم الاثنين أن يونس موسى مهاجم فالنسيا اختار تمثيل منتخب الولايات المتحدة في المستقبل.

وولد موسى، الذي يحتفل بعيد ميلاده 18 في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، في نيويورك لأم من غانا ونشأ في إيطاليا ثم انتقل إلى إنجلترا، وكان يمكنه تمثيل انجلترا بعد أن قاد المنتخب الإنجليزي تحت 18 عاما.

وتعاقد موسى مع فالنسيا في 2019 قادما من أرسنال حين كان يبلغ 16 عاما، وخاض مباراته الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني العام الماضي خلال الفوز على ليفانتي في اليوم الافتتاحي للموسم وشارك في 24 مباراة بالمسابقة وسجل هدفا واحدا.

وانضم موسى لمنتخب أميركا خلال تعادل ودي مع ويلز في نوفمبر الماضي لكن كان يمكنه تغيير الولاء لعدم خوض مباراة رسمية.

وستلعب أميركا ضد جاميكا في لقاء ودي في النمسا يوم 25 مارس ثم تواجه إيرلندا الشمالية في بلفاست بعد ثلاثة أيام.