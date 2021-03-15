"الزجاجي" هازارد.. من خلافة رونالدو إلى الإقامة في عيادة مدريد

لن يتمكن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من الاستفادة من خدمات أيدن هازارد في مباراة فريقه أمام أتالانتا، بسبب تعرض النجم البلجيكي لانتكاسة جديدة.

ويستضيف نادي العاصمة الإسبانية، مساء الثلاثاء، فريق أتالانتا الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت نتيجة الذهاب انتهت بهدف دون مقابل لريال مدريد.

وأعلن النادي الإسباني في بيان صحافي: أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت يوم الاثنين لهازارد، أنه يعاني من إصابة في العضلة القطنية. وتوقعت التقارير الصحافية أن تمتد فترة غياب اللاعب البلجيكي إلى شهر آخر، مما يعني أن زيدان سيضطر إلى اللعب دون هازارد لمدة 4 مباريات مقبلة، ومن غير المرجح مشاركته في الكلاسيكو ضد برشلونة.

واعترف زيدان خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة أتالانتا بأن هازارد لم يتعرض إلى إصابات كثيرة في مسيرته قبل قدومه إلى الفريق، ومضى قائلا: إنها أمور لا أستطيع شرحها. أود أن أكون إيجابيا وأتمنى ألا تكون هذه مشكلة كبيرة جدا، هناك أمر ما. لأنه لم يسبق له أن تعرض لإصابة طوال مسيرته قبل الانضمام إلى ريال مدريد أو أن الإصابات كانت قليلة للغاية. هذه أمور جديدة. ولا يمكنني أن أضيف المزيد من التوضيح والشرح. نحن نريد مساعدته ونأمل أن يعود للتشكيلة بأسرع ما يمكن.

وأردف: سنحاول التوصل لأسباب حدوث هذه الأمور في صفوف الفريق لكننا لا نستطيع تقديم تفسير الآن. تحدثنا عن أمور مثل قلة الاستعداد للموسم وكثرة المباريات والجوانب الذهنية.

ولعب البالغ من العمر "30 عاما" 14 مباراة فقط في الموسم الحالي، وكان قد عاد من إصابته الأخيرة يوم السبت الماضي أمام إلتشي.

وبدأ هازارد موسمه مصابا، وظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ضد مونشغلادباخ نهاية أكتوبر، وبعد شهر واحد تعرض للإصابة أمام ألافيس، وغاب لمدة شهر حتى 30 ديسمبر، ثم عاد لمدة شهر قبل أن يسقط أمام ليفانتي في 30 يناير، وهذه المرة امتدت فترة غيابه لفترة أطول لكن عودته كانت أقصر، بالكاد شارك لمدة 15 دقيقة ضد إلتشي في اللقاء الأخير.

وأحزنت هذه الإصابة زملاءه في الفريق، إذ قال بنزيمة: لم يحالفه الحظ منذ وصوله. أنا حزين عليه. إنه لاعب كبير يمكنه مساعدتنا كثيرًا. إنه حزين ، لأنه يريد أن يظهر إنه نجم. نضع في اعتبارنا ما يحدث له. نريد مساعدته ونتمنى أن يتعافى سريعا.

وخلال سبعة مواسم قضاها مع تشيلسي الإنجليزي، غاب هازارد عن 20 مباراة بسبب الإصابة، ومنذ قدومه إلى ريال مدريد صيف 2019-2020، غاب عن 54 مباراة، بمعدل 320 يوما.

وشوهد البلجيكي في 27% من الدقائق التي لعبها الفريق، مقابل 73% بالنسبة للنادي اللندني.

وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو، وكانت تتوقع الجماهير أن يتمكن من خلافة النجم السابق كريستيانو رونالدو، لكنه لم يتمكن من ذلك، وسجل 4 أهداف فقط.