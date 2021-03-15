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"سطو مسلح" يجبر دي ماريا على مغادرة الملعب

باريس نانت دي ماريا
أنخيل خلال المباراة التي خسرها فريقه 2-1

"سطو مسلح" يجبر دي ماريا على مغادرة الملعب

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باريس - د ب أ

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كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن منزل اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تعرض لعملية سطو خلال مشاركة اللاعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان في المباراة التي خسرها أمام نانت 1 - 2 مساء الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كذلك تعرض منزل عائلة المدافع ماركينيوس، زميل دي ماريا بفريق سان جيرمان، لعملية سطو في نفس التوقيت.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه خلال الشوط الثاني من المباراة، توجه ليوناردو مدير الكرة في باريس سان جيرمان من مقعده في المدرجات إلى المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو، وتحدث معه ثم عاد إلى مقعده مجددا.

وبعدها مباشرة، أخرج المدرب اللاعب دي ماريا وأشرك لياندرو باريديس مكانه في الدقيقة 62 من المباراة، وتوجه دي ماريا إلى غرفة تغيير الملابس، وكشف النادي أن سبب خروج دي ماريا كان تعرض منزله لعملية سطو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه طبقا للمعلومات الأولى، تبين أن أفراد عائلة دي ماريا كانوا متواجدين في المنزل حين وقوع السرقة.

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