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أياكس يمدد عقد المدافع بليند

بليند
عقد بليند القديم كان يستمر حتى العام المقبل

أياكس يمدد عقد المدافع بليند

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أمستردام - د ب أ

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق مع لاعبه دالي بليند، لتجديد عقده حتى 2023.

وذكر أياكس عبر موقعه الرسمي أن بليند سيمدد عقده مع أياكس ليبقى مع الفريق حتى نهاية يونيو 2023، فيما ينتهي عقده القديم في نهاية الشهر ذاته عام 2022.

وكان بليند قد لعب لأياكس منذ أن كان في الثامنة من عمره، كما كانت بدايته مع الفريق الأول في السابع من كانوديسمبر عام 2008 أمام فولندام.

وسبق لبليند أن لعب لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بين عامي 2014 و2018، وحصل مع الفريق على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية عام 2016، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عام 2017 والدوري الأوروبي عام 2017.

ويتصدر أياكس ترتيب الدوري الهولندي برصيد 63 نقطة، بعد خوضه 25 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أكثر.

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