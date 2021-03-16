.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إبراهيموفيتش يعود إلى تشكيلة السويد بعد غياب

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش غاب عن القائمة الدولية منذ 2016

إبراهيموفيتش يعود إلى تشكيلة السويد بعد غياب

متابع الغاء المتابعة

ستوكهولم - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

عاد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى قائمة منتخب بلاده استعدادا للمباريات المقبلة للفريق في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد سنوات من اعتزاله اللعب الدولي في 2016 .

وبعد شهور من الجدل بشأن إمكانية عودته لصفوف منتخب بلاده ، تلقى إبراهيموفيتش (39 عاما) استدعاء من المدرب يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي ليكون ضمن قائمة الفريق لمبارياته أمام جورجيا وكوسوفو بتصفيات المونديال وأمام إستونيا وديا.

وأعلن أندرسون يوم الثلاثاء عن القائمة التي تضم 26 لاعبا من بينهم إبراهيموفيتش الذي ينشط حاليا في صفوف ميلان الإيطالي.

وكان أندرسون التقى إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي بمدينة ميلانو الإيطالية ، وذلك بعد أيام من تصريحات اللاعب في مقابلة صحفية بأنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده.

ويتصدر إبراهيموفيتش قائمة أبرز هدافي المنتخب السويدي على مدار التاريخ حيث سجل 62 هدفا في 116 مباراة دولية خاضها مع الفريق قبل اعتزاله اللعب الدولي في 2016 بعد المشاركة في يورو 2016 بفرنسا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول
والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد