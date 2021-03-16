.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إصابة بيكفورد واستبعاده من تشكيلة إنجلترا

بيكفورد هاري كين إنجلترا
بيكفورد تعرض إلى إصابة في عضلات البطن

إصابة بيكفورد واستبعاده من تشكيلة إنجلترا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي إيفرتون يوم الثلاثاء أن حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد لن يشارك في مواجهات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر بعد إصابته في عضلات البطن.

وخرج بيكفورد مصابا قبل الاستراحة في مباراة انتهت بخسارة إيفرتون 2-1 على ملعبه أمام بيرنلي يوم السبت بعدما أصيب على ما يبدو خلال التصدي لمحاولة وخضع الحارس البالغ من العمر 27 عاما لفحوص يوم الاثنين.

وسيغيب بيكفورد أيضا عن مباراة دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام مانشستر سيتي.

وستلعب إنجلترا مع سان مارينو في 25 مارس تليها ألبانيا في 28 مارس وبولندا بعدها بثلاثة أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول
والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد