إصابة بيكفورد واستبعاده من تشكيلة إنجلترا

أعلن نادي إيفرتون يوم الثلاثاء أن حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد لن يشارك في مواجهات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر بعد إصابته في عضلات البطن.

وخرج بيكفورد مصابا قبل الاستراحة في مباراة انتهت بخسارة إيفرتون 2-1 على ملعبه أمام بيرنلي يوم السبت بعدما أصيب على ما يبدو خلال التصدي لمحاولة وخضع الحارس البالغ من العمر 27 عاما لفحوص يوم الاثنين.

وسيغيب بيكفورد أيضا عن مباراة دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام مانشستر سيتي.

وستلعب إنجلترا مع سان مارينو في 25 مارس تليها ألبانيا في 28 مارس وبولندا بعدها بثلاثة أيام.