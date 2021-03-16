.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النني يصف صلاح بـ "أفضل لاعب" في تاريخ إفريقيا

صورة سابقة لصلاح والنني

النني يصف صلاح بـ "أفضل لاعب" في تاريخ إفريقيا

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

رأى المصري محمد النيني، لاعب أرسنال الإنجليزي، أن مواطنه محمد صلاح يعد أفضل لاعب في تاريخ القارة الإفريقية، متفوقا على صامويل إيتو ودروغبا ويايا توريه.

وقال النني لقناة "أرسنال" على "يوتيوب": محمد صلاح أسطورة الآن في مصر، وما زال يلعب، نحن نعلم أن وصف الأسطورة يطلق عادة على اللاعبين بعد نهاية مسيرتهم، لكن عندما تلعب وينظر الناس إليك كأسطورة فهذا شيء عظيم، إنه رجل جيد حقا".

وجاء رد لاعب أرسنال بعدما تم عرض قائمة مختصرة تضم لاعبين أمثال رياض محرز وساديو ماني والحاج ضيوف إضافة إلى كانوتيه ودروغبا وصامويل إيتو ويايا توريه، وذلك للاختيار من بينهم، وفضل النني مواطنه ووصفه بالأفضل على الإطلاق.

وسجل صلاح 119 هدفا خلال 191 مباراة بقميص ليفربول، وحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

يشار إلى صامويل إيتو حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات، ويتواجد في صدارة القائمة كأكثر اللاعبين حصولا على الجائزة بجانب الإيفواري يايا توريه، بينما يمتلك جورج ويا وعبيدي بيله ثلاث جوائز، فيما حصل كلا من دروغبا وضيوف وكانو وروجر ميلا على الجائزة مرتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول
والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد