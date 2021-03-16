النني يصف صلاح بـ "أفضل لاعب" في تاريخ إفريقيا

رأى المصري محمد النيني، لاعب أرسنال الإنجليزي، أن مواطنه محمد صلاح يعد أفضل لاعب في تاريخ القارة الإفريقية، متفوقا على صامويل إيتو ودروغبا ويايا توريه.

وقال النني لقناة "أرسنال" على "يوتيوب": محمد صلاح أسطورة الآن في مصر، وما زال يلعب، نحن نعلم أن وصف الأسطورة يطلق عادة على اللاعبين بعد نهاية مسيرتهم، لكن عندما تلعب وينظر الناس إليك كأسطورة فهذا شيء عظيم، إنه رجل جيد حقا".

وجاء رد لاعب أرسنال بعدما تم عرض قائمة مختصرة تضم لاعبين أمثال رياض محرز وساديو ماني والحاج ضيوف إضافة إلى كانوتيه ودروغبا وصامويل إيتو ويايا توريه، وذلك للاختيار من بينهم، وفضل النني مواطنه ووصفه بالأفضل على الإطلاق.

وسجل صلاح 119 هدفا خلال 191 مباراة بقميص ليفربول، وحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

يشار إلى صامويل إيتو حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات، ويتواجد في صدارة القائمة كأكثر اللاعبين حصولا على الجائزة بجانب الإيفواري يايا توريه، بينما يمتلك جورج ويا وعبيدي بيله ثلاث جوائز، فيما حصل كلا من دروغبا وضيوف وكانو وروجر ميلا على الجائزة مرتين.