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إيقاف مهاجم ميلان بعد إهانة الحكم في مباراة نابولي

ريبيتش ميلان نابولي
ريبيتش خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدف

إيقاف مهاجم ميلان بعد إهانة الحكم في مباراة نابولي

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ميلان - د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن إيقاف الكرواتي أنتي ريبيتش مهاجم فريق ميلان لمباراتين، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي خسرها فريقه أمام نابولي ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

وذكرت الرابطة أن الدولي الكرواتي وجه إهانة غير مقبولة للحكم، وذلك خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي خسرها فريقه صفر - 1 أمام نابولي يوم الأحد الماضي، والتي تسببت في إبعاد ميلان عن الصدارة بفارق تسع نقاط خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان.

وقررت الرابطة تغريم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان مبلغ عشرة آلاف يورو وذلك بعد أن وجه إهانات للمتواجدين على مقاعد بدلاء نابولي في ملعب "سان سييرو".

وسيغيب ريبيتش عن مواجهة فيورنتينا يوم الأحد المقبل، كما يغيب عن مباراة سامبدوريا، في الوقت الذي يستعد فيه النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش للعودة من الإصابة.

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