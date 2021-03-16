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باريس سان جيرمان يكشف تطورات إصابة نيمار

نيمار إصابة
الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نيمار

باريس سان جيرمان يكشف تطورات إصابة نيمار

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باريس - رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان أنه سيفتقد مجددا نيمار عندما يواجه ليل في دور الستة عشر بكأس فرنسا لكرة القدم يوم الأربعاء حيث يواصل التعافي من إصابة عضلية في الفخذ.

وأصيب نيمار في الدور السابق لكأس فرنسا أمام كاين في العاشر من فبراير، وقال بطل فرنسا في البداية إنه من المتوقع أن يبتعد فترة تصل إلى أربعة أسابيع.

وقال باريس سان جيرمان في بيان : عاد نيمار إلى المران الجماعي كما يواصل برنامجه الفردي.

وسيفتقد سان جيرمان أيضا لاعبه بابلو سارابيا أمام متصدر الدوري الفرنسي في استاد بارك دي بريس بسبب معاناته من إصابة في الورك.

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