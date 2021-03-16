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بايرن يدرس إراحة نوير من المشاركة أمام لاتسيو

لاتسيو بايرن نوير
بايرن فاز ذهاباً 4-1

بايرن يدرس إراحة نوير من المشاركة أمام لاتسيو

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ميونخ - د ب أ

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يدرس فريق بايرن ميونخ الألماني، إراحة حارس مرماه وقائده مانويل نوير من المشاركة أمام لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز مريح للفريق الألماني 4 - 1، ما يقلل من صعوبة مواجهة الإياب.

وظهر نوير (34 عاماً) في لقطات بث مباشر من تدريبات بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، لكنه لم يكن متواجدا في المران الرئيسي للفريق.

وربما تعني إراحة نوير، الظهور الثالث للحارس البديل أليكساندر نوبل، الذي شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي، حيث شارك في مباراة ببطولة الكأس ومباراة أخرى في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقد تشهد مواجهة لاتسيو أيضا غياب واحد من العناصر الأساسية بالفريق وهو الفرنسي كينغسلي كومان، والذي شوهد وهو يؤدي بعض تمارين العدو مع البرازيلي دوغلاس كوستا الغائب منذ فترة طويلة.

وفي حال تأهل بايرن إلى دور الثمانية، سيحطم رقما قياسيا في الوصول إلى هذا الدور بـ19 مرة، متجاوزا الرقم الذي يتقاسمه مع برشلونة الإسباني وهو 18 مرة بعدما خرج برشلونة من منافسات الموسم الجاري.

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