.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

برشلونة يريد التعاقد مع "ميسي النمسا"

يوسف ديمير

برشلونة يريد التعاقد مع "ميسي النمسا"

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة من المهتمين بيوسف ديمير، مهاجم رابيد فيينا، الذي يبلغ من العمر "17 عاما" والمعروف باسم "ميسي النمساوي"، والذي ترغب في التعاقد معه عدة أندية أوروبية كبرى أيضا.

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" فإن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إضافة إلى ناديين من ألمانيا هما بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يتابعون يوسف ديمير، الذي ولد في النمسا من أصول تركية.

وأضاف التقرير: ترغب إدارة النادي الكاتالوني في دفع ما بين 6 إلى 8 ملايين هذا الصيف لكسب خدمات اللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى.

ولفتت صحيفة "بيليد" الألمانية إلى أن بوروسيا دورتموند أكثر المنافسين لبرشلونة في الصفقة، كونه معروفا في أوروبا بأنه الوجهة الأولى للمواهب الشابة.

وقرر ناديه رابيد فيينا النمساوي أنه سيبيع اللاعب الصيف المقبل، قبل أن ينتهي عقده في 2022، ويريدون الحصول على أكبر مبلغ ممكن من الصفقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول
والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد