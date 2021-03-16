برشلونة يريد التعاقد مع "ميسي النمسا"

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة من المهتمين بيوسف ديمير، مهاجم رابيد فيينا، الذي يبلغ من العمر "17 عاما" والمعروف باسم "ميسي النمساوي"، والذي ترغب في التعاقد معه عدة أندية أوروبية كبرى أيضا.

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" فإن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إضافة إلى ناديين من ألمانيا هما بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يتابعون يوسف ديمير، الذي ولد في النمسا من أصول تركية.

وأضاف التقرير: ترغب إدارة النادي الكاتالوني في دفع ما بين 6 إلى 8 ملايين هذا الصيف لكسب خدمات اللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى.

ولفتت صحيفة "بيليد" الألمانية إلى أن بوروسيا دورتموند أكثر المنافسين لبرشلونة في الصفقة، كونه معروفا في أوروبا بأنه الوجهة الأولى للمواهب الشابة.

وقرر ناديه رابيد فيينا النمساوي أنه سيبيع اللاعب الصيف المقبل، قبل أن ينتهي عقده في 2022، ويريدون الحصول على أكبر مبلغ ممكن من الصفقة.