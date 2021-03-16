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تضارب الأنباء حول إصابة رودريغو.. وريال مدريد يفتح تحقيقاً

رودريغو
متحدث باسم النادي نفى إصابة اللاعب

تضارب الأنباء حول إصابة رودريغو.. وريال مدريد يفتح تحقيقاً

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

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أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه فتح تحقيقا بعدما نشر حساب النادي على تويتر تقريرا طبيا خاطئا عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريغو.

وكان الخبر بمثابة إعادة لبيان النادي السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب في الفخذ خلال ديسمبر، لكن بتاريخ يوم الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم ريال أن رودريغو غير مصاب وأنه سيكون جاهزا لمواجهة أتلانتا في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، كما أكد أن النادي يحقق فيما حدث.

وذكرت صحيفة ماركا أن موقع ريال مدريد وحساب "تويتر" تعرضا للقرصنة، وأكدت أن اللاعب لم يكن يعرف شيئا عن التقرير عندما أبلغه والده بالأمر حيث كان نائما وقت نشر البيان الخاطئ.

وعاد رودريغو مؤخرا من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لحوالي شهرين ونصف الشهر. وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عاما كبديل خلال مباراة انتهت بالفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني يوم السبت.

وفاز ريال مدريد 1-صفر على أتالانتا ذهابا لكنه سيبقى دون إيدن هازارد الذي تعرض لانتكاسة وأصيب مجددا يوم الاثنين.

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