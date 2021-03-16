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روما يخسر الطعن الأخير على عقوبة دياوارا

لاعب الوسط أمادو دياوارا

روما يخسر الطعن الأخير على عقوبة دياوارا

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روما - رويترز

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قالت اللجنة الأولمبية الإيطالية يوم الاثنين إن روما خسر الطعن الأخير على عقوبة اعتباره خاسرا 3-صفر بسبب تسجيل لاعب بطريق الخطأ ومشاركته أمام فيرونا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفضت أكبر محكمة لفض المنازعات الرياضية في إيطاليا طعن روما وأكدت العقوبة الأصلية التي تلت مباراة انتهت بالتعادل السلبي في يوم الافتتاحي للموسم في 22 سبتمبر.

وسجل روما بطريق الخطأ لاعب الوسط أمادو دياوارا في قائمة لاعبيه تحت 22 عاما بدلا من نقله إلى قائمة الفريق الأول بعد أن أكمل 23 عاما في يوليو 2020.

وشارك دياوارا أساسيا في المباراة في فيرونا ولعب 89 دقيقة لكن تم معاقبة روما بعدها باعتباره خاسرا 3-صفر بسبب هذا الخطأ الاداري وأخفق في استئنافه الأول أمام الاتحاد الإيطالي في نوفمبر.

وبهذا يبقى الترتيب الحالي للدوري الإيطالي كما هو حيث يحتل روما المركز السادس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فيرونا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

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