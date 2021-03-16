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غندوزي: سأحاول القتال على مركزي في أرسنال

غندوزي
غندوزي فقد خانته بعد وصول أرتيتا

غندوزي: سأحاول القتال على مركزي في أرسنال

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أكد ماتيو غندوزي لاعب الوسط إنه سيحاول القتال على موقعه مرة أخرى في تشكيلة أرسنال تحت قيادة المدرب ميكل أرتيتا بمجرد أن تنتهي فترة إعارته في هيرنا برلين الألماني.

وكان اللاعب البالغ عمره 21 عاما يلعب أساسيا مع أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق لكن أرتيتا قرر إعارته إلى هيرتا في أكتوبر الماضي.

وقال غندوزي الذي شارك في 19 مباراة هذا الموسم لمجلة "فرانس فوتبول": ينصب تركيزي هذا الموسم مع هيرتا برلين، الخطوة المقبلة، سأجلس مع فريقي والمسؤولين في النادي لمناقشة المستقبل. هذا الصيف سيمثل لحظة حاسمة.

وتابع: أنا أرتبط بأرسنال لعام آخر، سأعمل بجدية من أجل هذا العام كما اعتدت أن أفعل باستمرار.

ويرتبط الغندوزي بعقد مع أرسنال حتى نهاية الموسم المقبل.

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