كلوب يفكر في التخلص من صلاح أو ماني

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يفكر في بيع لاعب واحد على الأقل من الفريق الأول، وذلك لتمويل انتقال إيرلينغ هالاند في الصيف المقبل من فريق بوروسيا دورتموند.

وسجل هالاند 31 هدفا في 30 مباراة بجميع مسابقات الموسم الحالي، من ضمنها 10 أهداف خلال 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد في عقد المهاجم النيرويجي شرط جزائي، لكن سيتم تفعيله في يونيو 2022، مما سيمكن الأندية حينها من التعاقد معه مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط.

وتتدافع عدة أندية أوروبية كبرى على اللاعب هالاند من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية: ليفربول أيضا يفكر في كسب هالاند، لكن كلوب ليست لديه الأموال التي تمكنه من التعاقد مع مهاجم دورتموند، إضافة إلى إمكانية عدم تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد يحتاج "الريدز" إلى البيع قبل أن يتمكنوا من الشراء.

ووفقا لـ "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، يفكر كلوب في بيع أحد اللاعبين من ثلاثي مقدمة الهجوم، محمد صلاح وماني وروبرتو فيرمينو.