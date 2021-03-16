.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كلوب يفكر في التخلص من صلاح أو ماني

كلوب في حديث سابق مع ماني وصلاح

كلوب يفكر في التخلص من صلاح أو ماني

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يفكر في بيع لاعب واحد على الأقل من الفريق الأول، وذلك لتمويل انتقال إيرلينغ هالاند في الصيف المقبل من فريق بوروسيا دورتموند.

وسجل هالاند 31 هدفا في 30 مباراة بجميع مسابقات الموسم الحالي، من ضمنها 10 أهداف خلال 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد في عقد المهاجم النيرويجي شرط جزائي، لكن سيتم تفعيله في يونيو 2022، مما سيمكن الأندية حينها من التعاقد معه مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط.

وتتدافع عدة أندية أوروبية كبرى على اللاعب هالاند من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية: ليفربول أيضا يفكر في كسب هالاند، لكن كلوب ليست لديه الأموال التي تمكنه من التعاقد مع مهاجم دورتموند، إضافة إلى إمكانية عدم تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد يحتاج "الريدز" إلى البيع قبل أن يتمكنوا من الشراء.

ووفقا لـ "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، يفكر كلوب في بيع أحد اللاعبين من ثلاثي مقدمة الهجوم، محمد صلاح وماني وروبرتو فيرمينو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد