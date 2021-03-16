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ليفربول يجتاز وولفرهامبتون بصعوبة ويحسن أوضاعه

من لقاء ليفربول وولفرهامبتون

ليفربول يجتاز وولفرهامبتون بصعوبة ويحسن أوضاعه

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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تقدم فريق ليفربول حامل اللقب للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر مساء الاثنين في المرحلة الثامنة والعشرين.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرتغالي دييغو غوتا الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 46 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن إيفرتون الذي تراجع للمركز السابع، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل ليفربول فوزه الثالث عشر هذ الموسم مقابل سبعة تعادلات وتسع هزائم فيما خسر وولفرهامبتون للمرة الـ12 مقابل تسعة انتصارات وثمانية تعادلات.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد ويحل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة يليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة ثم ويستهام في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

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