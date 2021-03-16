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مدرب وولفرهامبتون يكشف تفاصيل إصابة الحارس باتريسيو

وولفرهامبتون باتريسيو
باتريسيو تعرض إلى ارتجاج في المخ

مدرب وولفرهامبتون يكشف تفاصيل إصابة الحارس باتريسيو

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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طمأن البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، جماهير فريقه على حالة روي باتريسيو حارس مرمى الفريق، وذلك بعدما خرج مصابا في المباراة التي خسرها الفريق بهدف دون رد أمام ليفربول يوم الاثنين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض باتريسيو لإصابة قوية في الرأس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليتم استبداله بالحارس جون رودي.

وقال سانتو في تصريحات مساء الاثنين عقب نهاية المباراة لموقع ناديه الرسمي: لقد علمنا أنه بخير الآن، إنه واع تماما ويعلم جيدا ماذا حدث ويدركه، لذلك يجب أن يكون على ما يرام، كل هذه المواقف حينما يتعرض أي لاعب لارتجاج في الرأس، كنا جميعا قلقين لكنه أصبح بخير وسيتعافى.

وتابع سانتو: لقد تحدثت إلى الطبيب وأخبرني بأنه سيكون على ما يرام، أعتقد أنه تلقى مساعدة جيدة من الأطباء.

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا: بالطبع سنكون بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات الصحيحة، لأن الإصابة ارتجاج في المخ، لذلك يجب أن نكون على دراية بالأمر، لكن المؤشرات تؤكد أنه على ما يرام.

وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.

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