هافيرتز ينتظر "التحول الكبير" بعد بداية متواضعة

أكد كاي هافيرتز لاعب وسط تشيلسي أنه تعافى بشكل تام من الإصابة والمرض وليس لديه أي أعذار إذا أخفق في الظهور بمستواه العالي في ستامفورد بريدج.



وسجل اللاعب الألماني هدفا واحدا وصنع أربعة أهداف أخرى خلال 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، وأصيب بفيروس كورونا في نوفمبر وبات يلعب في المعتاد كبديل بعد إصابته الشهر الماضي.



وقال هافيرتز لموقع النادي على الإنترنت: تعافيت تماما من فيروس كورونا وأشعر أني في حالة جيدة. كنت أعاني من إصابة بسيطة في الأسابيع القليلة الماضية لكن حان الوقت للعب بشكل مميز، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي لكن لا توجد أعذار، ويجب علي الاستمرار في العمل وأتمنى أن يحدث تحول كبير في مسيرتي قريبا.



ويستضيف تشيلسي منافسه أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعدما فاز النادي الإنجليزي 1-صفر ذهابا في بوخارست.