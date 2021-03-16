.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هافيرتز ينتظر "التحول الكبير" بعد بداية متواضعة

هافيرتز تشيلسي إيفرتون
هافيرتز انتقل إلى تشيلسي الصيف الماضي

هافيرتز ينتظر "التحول الكبير" بعد بداية متواضعة

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد كاي هافيرتز لاعب وسط تشيلسي أنه تعافى بشكل تام من الإصابة والمرض وليس لديه أي أعذار إذا أخفق في الظهور بمستواه العالي في ستامفورد بريدج.

وسجل اللاعب الألماني هدفا واحدا وصنع أربعة أهداف أخرى خلال 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، وأصيب بفيروس كورونا في نوفمبر وبات يلعب في المعتاد كبديل بعد إصابته الشهر الماضي.

وقال هافيرتز لموقع النادي على الإنترنت: تعافيت تماما من فيروس كورونا وأشعر أني في حالة جيدة. كنت أعاني من إصابة بسيطة في الأسابيع القليلة الماضية لكن حان الوقت للعب بشكل مميز، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي لكن لا توجد أعذار، ويجب علي الاستمرار في العمل وأتمنى أن يحدث تحول كبير في مسيرتي قريبا.

ويستضيف تشيلسي منافسه أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعدما فاز النادي الإنجليزي 1-صفر ذهابا في بوخارست.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد