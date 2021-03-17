السماح للمشجعين بحضور نهائي كأس ملك إسبانيا

كشفت إذاعة "كادينا سير" يوم الأربعاء أنه سيتم السماح للمشجعين بحضور المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والمؤجلة من الموسم الماضي، بين ريال سوسييداد وأتليتيك بلباو الشهر المقبل.



وذكر التقرير أن استاد أشبيلية الذي يسع 60 ألف متفرج سيكون جاهزا لاستضافة نسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من هذا العدد لنهائي كأس الملك للموسم الماضي في الثالث من أبريل ، وكذلك لنهائي الموسم الجاري بين برشلونة وبلباو في 17 من الشهر ذاته.



ورفض الاتحاد الإسباني التعليق على التقرير لكنه قال إنه سيعقد اجتماعا مع بلباو وسوسييداد يوم الخميس لتنسيق الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية ومنها إمكانية حضور المشجعين.



وحظرت إسبانيا حضور المشجعين مباريات كرة القدم على مستوى المحترفين منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما أسفر عن اتفاق بلباو وسوسييداد على تأجيل نهائي كأس الملك لعام واحد لزيادة فرصة وجود الجماهير في المدرجات.



ولم يسبق أن التقى بلباو وسوسييداد في نهائي كأس الملك، ووافق الفريقان على إهدار فرصة محتملة للتأهل للدوري الأوروبي هذا الموسم من أجل اللعب أمام المشجعين.