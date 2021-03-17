زيدان: مودريتش لا يبدو بعمر الـ35 في الملعب

أثنى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على لوكا مودريتش بعد أن قدم لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما أداء مذهلا خلال الفوز 3-1 على أتالانتا يوم الثلاثاء ليبلغ الفريق الإسباني دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولعب مودريتش دورا كبيرا في الهدف الأول لريال مدريد بمساهمته في الضغط العالي لفريقه واعتراضه طريق كرة من حارس أتلانتا ماركو سبورتيلو ليمررها إلى كريم بنزيمة الذي افتتح التسجيل.

وأبلغ زيدان الصحافيين بعد تأهل فريقه إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2018: كلنا نعرف قدرات مودريتش، ربما يكون عمره 35 عاما لكن بالتأكيد لا يبدو كذلك في الملعب.

وجنبا إلى جنب مع لاعب الوسط المخضرم الآخر توني كروس في غياب لاعب الوسط المدافع كاسيميرو للإيقاف، ساعد اللاعب الكرواتي ريال مدريد على السيطرة على اللعب والتعامل مع الضغط القوي لأتلانتا.

وأضاف المدرب الفرنسي متحدثا عن كروس ومودريتش: كل لاعب لديه خصائصه وكان الاثنان في غاية الروعة في قلب خط الوسط.

وقال مودريتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018 إنه ما زال يشعر بأنه لائق بما يكفي لمواصلة اللعب لعدة سنوات في أعلى مستوى في أوروبا، وأضاف اللاعب الكرواتي: أشعر وكأنني ما زلت 27 عاما. أشعر بأنني في حالة جيدة حقا وهذا يُظهر أن لا يجب النظر إلى عمر المرء. ما يهم هو ما يفعله في الملعب.

وواصل: في حالتي الحالية وفي ظل كل ما حققته مع هذا النادي، ما زلت وأشعر بالنهم لمواصلة التنافس على أعلى مستوى وسأواصل العمل بكل قوة كل يوم لكي أفعل ذلك.