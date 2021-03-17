سولشاير: الفوز بلقب ليس مؤشراً على تطور مانشستر يونايتد

أوضح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الأربعاء أن الفوز بلقب ليس بالضرورة مؤشرا جيدا على التقدم وذلك قبل مواجهة ميلان الإيطالي في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، مؤكدا أن الفريق يتطور يوما بعد آخر.

ولا يزال سولشاير يتعرض لانتقادات في موسمه الثالث مع يونايتد حيث لم يفز الفريق بأي لقب منذ حصوله على لقب الدوري الأوروبي في 2017 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن بعد أن احتل يونايتد المركزين السادس والثالث في الدوري الممتاز تحت قيادة سولشار تقدم الفريق للمركز الثاني هذا الموسم ويشعر المدرب النرويجي بأن التحسن على المستوى المحلي يظهر مدى تطور الفريق.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي : من خلال مشاهدتي لما يحدث يوميا أشعر بتحسن كبير من كل الجوانب. اللاعبون ينفذون جيدا ما نريده. نتفوق بفارق 12 نقطة على ما حققناه في نفس الفترة من الموسم الماضي. بالطبع نتطلع للفوز بألقاب لكن في بعض الأحيان قد يخفي الحصول على لقب ما يحدث من أمور أخرى في النادي. موقعك في الدوري هو الذي يظهر مدى التطور الحقيقي. في بعض مسابقات الكأس قد يلعب الحظ دورا في مشوارك.

ويشعر سولشاير بالثقة قبل مواجهة ميلان في سان سيروغا الخميس رغم تعادلهما 1-1 ذهابا.

وأضاف سولشاير : يجب أن نقدم أفضل مستوياتنا. ميلان فريق قوي بدنيا ويملك طاقة كبيرة لكنها ستكون من نوعية المباريات التي يجب أن نقبل التحدي فيها للوقوف على قدراتنا للوصول إلى أبعد مدى.

ومنحت عودة لاعبين غائبين مثل الحارس ديفيد دي خيا وبول بوغبا وإدينسون كافاني قبل مواجهة ميلان سولشار دفعة كبيرة لكن مدرب يونايتد أكد أن عودتهم لا تعني بالضرورة مشاركتهم في التشكيلة الأساسية.