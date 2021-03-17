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شراكة ستونز ودياز تثير إعجاب غوارديولا

ستونز برناردو سيتي مونشنغلادباخ
سيتي لم يستقبل هدفاً في دوري أبطال أوروبا منذ 11 ساعة لعب

شراكة ستونز ودياز تثير إعجاب غوارديولا

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مانشستر - رويترز

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أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتفاهم بين قلبي الدفاع روبن دياز وجون ستونز بعد الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، وقال إن هذه الشراكة كانت مؤثرة في المسيرة الرائعة للنادي في الفترة الأخيرة.

وبلغ سيتي دور الثمانية في دوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي عقب الفوز 2-صفر على النادي الألماني ليتفوق 4-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يستقبل فريق غوارديولا أي هدف في دوري الأبطال منذ الجولة الافتتاحية في دور المجموعات أمام بورتو في أكتوبر لتمر بذلك أكثر من 11 ساعة من اللعب بشباك نظيفة.

وقال غوارديولا: استقبلنا هدفا واحدا فقط أمام بورتو وهذا أمر مذهل. لا يمكن أن ننكر الدور الرائع لروبن وجون في مساعدة الفريق على المضي قدما هذا الموسم.

وخرج سيتي من دور الثمانية في آخر ثلاثة مواسم أمام ليفربول وتوتنهام هوتسبير وأولمبيك ليون على الترتيب، ويشعر المدرب الإسباني بالضغط لتحقيق النجاح في البطولة القارية هذه المرة.

وزاد غوارديولا: منذ عامي الأول هنا، أبلغوني أنه يجب الفوز بدوري الأبطال. هذا ضغط علينا باستمرار لكني غير مهتم بذلك، إذا كنت تستحق ذلك من الجانب الكروي فإنك تتأهل. أنا لا أفكر في التأهل إلى الدور قبل النهائي. أفكر في خوض مباراة قوية في ذهاب دور الثمانية ثم بعد ذلك خوض مباراة قوية في الإياب.

وستسحب قرعة باقي منافسات البطولة القارية يوم الجمعة المقبل.

ويلعب سيتي، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، في ضيافة إيفرتون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت قبل التوقف الدولي.

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