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كولون يلغي تدريباته بسبب حالة إصابة بكورونا

لايبزيغ كولونيا
من مباراة سابقة بين كولون ولايبزيغ

كولون يلغي تدريباته بسبب حالة إصابة بكورونا

متابع الغاء المتابعة

كولون - د ب أ

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ألغى نادي كولون الألماني لكرة القدم تدريبات الفريق يوم الأربعاء بعد أن كشفت الفحوص عن حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين أعضاء الجهاز الفني.

وذكر النادي أن القرار اتخذ بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية، مشيرا إلى أن نتائج فحوص باقي أفراد الجهاز الفني ولاعبي الفريق جاءت سلبية.

ومن المقرر أن تجرى جولة من تحاليل تفاعل سلسلة البوليميراز المعروفة اختصارا باسم "بي.سي.آر" الخميس، وفي حالة سلبية جميع النتائج، يمكن للفريق استئناف التدريبات.

ويحتل كولون المركز الرابع عشر في الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة فقط أمام أقرب مركز هبوط مباشر للدرجة الثانية، ويواجه مهمة صعبة يوم السبت المقبل حيث يلتقي بوروسيا دورتموند.

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