لابورتا في رسالة عاطفية لميسي: أحبك.. أريدك أن تبقى

وجه خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد في يوم تنصيبه رسالة عاطفية لليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني، مؤكداً بأنه سيفعل ما في وسعه لإقناع النجم الذي كان قريباً من الرحيل بالبقاء في برشلونة.

وتم تنصيب لابورتا بشكل رسمي يوم الأربعاء في حفل احتضنه ملعب "كامب نو" وشهد حضور عدد من اللاعبين مثل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو بالإضافة إلى المدرب رونالد كومان.

وقال لابورتا في رسالته الموجهة إلى ميسي: سامحني، ليو تعرف كم أحبك وإلى أي مدى أريدك أن تبقى معنا، سنحاول بكل شيء لأنك أفضل لاعب في التاريخ، أنت تعرف مدى رغبتنا باستمرارك مع الفريق.

وواصل في حديثه إلى الحضور في الملعب: أنا هنا لاتخاذ القرارات، وأهمها استمرار ليونيل ميسي معنا، متأكد يا ليو (موجهاً حديثاً إلى اللاعب الأرجنتيني) لو لم يكن هناك وباء والملعب مكتظ بالجماهير، لم تكن لتفكر بالرحيل.



ونشرت صحيفة "إيل كونفيدينشال" الإسبانية قبل لحظات من حفل التنصيب، أن لابورتا يجهز عقداً لميسي يمتد مدى الحياة.

وطلب ميسي الصيف الماضي عبر "بوروفاكس" فسخ عقده مع برشلونة وتحديداً بعد الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونخ 8-2، وتلى ذلك عدة أحداث أسهمت في استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق بعدما جمع أعضاء النادي العدد الكافي من التواقيع للتصويت على سحب الثقة منه.