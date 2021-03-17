مدرب البرتغال يدافع عن قرار استدعاء حارس وولفرهامبتون

دافع فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم عن قراره باستدعاء روي باتريسيو حارس مرمى وولفرهامبتون الإنجليزي إلى قائمة المنتخب البرتغالي استعدادا لمباريات الفريق في بداية التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 .



وتعرض روي باتريسيو لضربة قوية في الرأس اثر اصطدامه بزميله كونور كوادي خلال مباراة الفريق التي خسرها صفر - 1 أمام ليفربول يوم الاثنين بالدوري الإنجليزي.



وخرج الحارس من الملعب محمولا بعد توقف المباراة لعدة دقائق ، ولكن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون أكد بعد المباراة أن روي لم يتعرض لإصابة خطيرة.



واستدعى سانتوس حارس المرمى روي باتريسيو (33 عاماً) ضمن القائمة التي أعلنها مساء الثلاثاء استعدادا لمباريات الفريق المرتقبة أمام منتخبات أذربيجان وصربيا ولوكسمبورغ.



وصرح سانتوس إلى الصحفيين قائلا : استدعيناه لأننا منذ أن تعرض للإصابة ، حاولنا التعرف على كل شيء بشأنها، تحدثنا إليه وإلى الطاقم الطبي وتأكدنا من استقرار حالته. لديه بروتوكول علاجي سيتبعه ، ولكنهم قالوا إنه لن يعيقه عن المشاركة في المباريات.