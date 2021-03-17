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هالاند يغازل ريال مدريد بـ "إعجاب"

هالاند
النرويجي هالاند

هالاند يغازل ريال مدريد بـ "إعجاب"

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العربية. نت

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وجه إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، رسالة إعجاب إلى نادي ريال مدريد الإسباني، والذي يعد أحد أبرز المهتمين بكسب خدمات المهاجم النرويجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأهل نادي العاصمة الإسبانية، يوم الثلاثاء، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أتالانتا الإيطالي، بعدما كسب مواجهتي الذهاب "1-0" والإياب "3-1".

وأبدى هالاند إعجابه بصورتين نشرهما سيرجيو راموس وفينيسيوس، لاعبي ريال مدريد، عبر "إنستغرام"، وذلك بعد نهاية لقاء النادي الإسباني ضد أتالانتا.

وأثيرت العديد من الشائعات في الفترة الماضية، عن اهتمام عدة أندية بهالاند، لكن التقارير الصحافية لفتت إلى أن ريال مدريد يعد أكثر الأندية رغبة في ضم اللاعب، بجانب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

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