"كورونا" يتفشى في مقر باريس.. والنادي يغلق مركزه التدريبي

أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء إغلاق مركزه التدريبي في إجراء احترازي بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيبقى المركز التدريبي مغلقا حتى يوم الاثنين المقبل.

ولم يتأثر فريق الرجال وسيواجه ليل في دور الستة عشر لكأس فرنسا في وقت لاحق يوم الأربعاء لكن فريق السيدات لم يتمكن من خوض مباراته أمام سبارتا براغ في دوري الأبطال.

ويتقدم سان جيرمان 5-صفر من مباراة ذهاب دور الستة عشر لكنه سيتأهل باعتباره فائزا بمجموع المباراتين حال إلغاء مباراة الإياب حيث سيعتبر وقتها خاسرا 3-صفر.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": بسبب الحجر الصحي الإلزامي لفريق باريس سان جيرمان، لا يمكن إقامة مباراة دوري أبطال أوروبا بين سبارتا براغ وباريس سان جيرمان التي كانت مقررة في 17 مارس 2021 في تشوموتوف.

وواصل: أحيلت القضية إلى لجنة المسابقات في اليويفا والتي ستتخذ قرارا بشأنها في أقرب وقت.