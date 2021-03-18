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إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا خلف أبواب مغلقة

سوسييداد بلباو
لقاء سابق بين بلباو وسوسييداد

إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا خلف أبواب مغلقة

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أنه تقرر إقامة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020 المؤجلة بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة.

وكانت هناك آمال بالسماح ببعض الحضور الجماهيري في المباراة التي تأجلت حتى الثالث من أبريل نيسان المقبل بين فريقي إقليم الباسك أتليتيك بلباو وريال سوسييداد لكن السلطات الصحية لم تسمح بذلك في ظل استمرار تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ذوقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الأربعاء إن الاتحاد سيسمح بحضور جماهيري محدود بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 في المئة من القدرة الاستيعابية لإستاد لا كارتوخا في أشبيلية وهي 60 ألف متفرج.

لكن وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس قالت إن الحكومة لن توافق على هذه الخطوة غير المناسبة في الوقت الحالي.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الخميس إنه في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار العدوى لن يتمكن أي جمهور من خارج المدينة من الحضور.

وأضاف الاتحاد : وتم إبلاغ الفريقين بذلك وقالا إنهما يقبلان بأي قرار يتخذه الاتحاد. وبهذا توصلت الإدارة الصحية المحلية في الأندلس والاتحاد الإسباني لكرة القدم لاتفاق بإقامة المباراة بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة في استاد كارتوخا.

ولم يذكر الاتحاد شيئا يتعلق بموضوع الحضور الجماهيري في نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم والمقررة في17 إبريل المقبل بين برشلونة وأتليتيك بيلباو.

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