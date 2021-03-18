انسحاب جيانغسو الصيني من دوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس تلقيه خطابا من الاتحاد الصيني للعبة، يتضمن انسحاب نادي جيانغسو من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.

وبحسب لوائح دوري أبطال آسيا 2021، قررت لجنة المسابقات في الاتحاد إلغاء مباراة الدور التمهيدي بين بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي، والتي كانت مقررة يوم 14 أبريل القادم.

وبهذا يتأهل كلا الفريقين للعب مباشرة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب ناغويا غرامبوس الياباني وجوهور دار التعظيم الماليزي.

وتقام منافسات المجموعة السابعة بنظام التجمع في تايلاند خلال الفترة من 21 يونيو وحتى السابع من يوليو 2021.