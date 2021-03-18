.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايرن يكرر تفوقه على لاتسيو ويعبر إلى دور الـ 8

من لقاء بايرن ميونخ ولاتسيو

بايرن يكرر تفوقه على لاتسيو ويعبر إلى دور الـ 8

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهابا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل فائزا بنتيجة 6 - 2 بمجموع المباراتين.

وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى دور الثمانية للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة، وهو الفريق الذي خرج من دور الستة عشر لنسخة الموسم الحالي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5 - 2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد