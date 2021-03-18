تأجيل مباراة إنتر ميلان وساسولو بسبب كورونا

قال نادي إنتر ميلان في بيان يوم الخميس إن مباراته المقررة السبت المقبل على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مواجهة ساسولو ستؤجل وإن النادي لن يسمح للاعبيه بالانضمام لمنتخبات بلادهم لخوض مباريات دولية بسبب ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في الفريق.



وكشفت الفحوص إصابة ستيفان دي فري وماتياس فيسينو بالعدوى يوم الخميس لينضما في الحجر الصحي المنزلي إلى القائد سمير هندانوفيتش ودانيلو دامبروسيو.



وطلبت السلطات الصحية المحلية في ميلان تأجيل المباراة أمام ساسولو.



وقال إنتر ميلان في بيان : بعد الإبلاغ عن حالتي الإصابة الجديدتين قررت السلطات الصحية في ميلانو وبصفة فورية تعليق أي أنشطة للفريق لمدة أربعة تشمل يوم الأحد 21 مارس. مباراة إنتر ميلان وساسولو المقررة يوم السبت 20 مارس 2021 ستؤجل وسيحظر على اللاعبين الانضمام للمنتخبات الوطنية لبلادهم.



ولم تؤكد بعد رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة ولم يتسن على الفور الاتصال بها للتعليق أيضا.