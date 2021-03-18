راشفورد: هدفنا تحقيق الدوري الأوروبي

شارك ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أكثر من أي لاعب آخر في فريقه خلال الموسم الحالي ورغم ذلك يقول إنه غير قلق نتيجة لذلك ويرغب في الاستمرار في المشاركة مع فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحتى الآن شارك الإنجليزي الدولي راشفورد (23 عاما) في 44 مباراة بجميع المنافسات أي ما يعادل إجمالي مشاركاته في الموسم الماضي بكامله.



وتتبقى ليونايتد تسع مباريات في الدوري المحلي الممتاز إضافة إلى مشاركته في كأس الاتحاد الانجليزي والدوري الأوروبي.



وقال راشفورد : أركز فقط على المباراة المقبلة وهذا هو أسلوبي في التعامل مع هذا الأمر. أنا أعرف حالتي البدنية وأعرف ما يمكنني القيام به على هذا المستوى. وأتعامل مع كل مباراة على حدة وهكذا تكون حياة لاعب الكرة.



وأضاف : يمكننا الاستراحة عند الاعتزال وحاليا أود الاشتراك في أكبر عدد ممكن من المباريات. وأنا أتعافى بصورة جيدة تماما بعد كل مباراة وكذلك من الإصابات وليست لدي أي شكوك أو أسباب للقلق.



وفرصة يونايتد صاحب المركز الثاني في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضئيلة هذا الموسم نظرا لتخلفه عن جاره المتصدر

مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة.



لكنه سيلتقي مع مضيفه ميلان الإيطالي في إياب دور 16 من الدوري الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس بعد التعادل 1-1 ذهابا وسيلتقي أيضا في دور الثمانية لكأس انجلترا مع ليستر سيتي الأحد المقبل.



ولم يفز يونايتد بأي بطولة منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي تحت قياده المدرب السابق جوزيه مورينيو في 2017.



وأشار راشفورد إلى أن الفوز بلقب يأتي على رأس أولويات فريقه في الموسم الحالي مضيفا : سنبذل قصارى جهدنا للفوز. بالدوري الأوروبي. علينا العودة للتتويج بالألقاب.