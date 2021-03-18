ساوثغيت يستبعد أرنولد من قائمة إنجلترا

استبعد غاريث ساوثغيت مدرب انجلترا، ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بينما أعاد لاعب الوسط جيسي لينغارد المعار إلى وست هام يونايتد إلى تشكيلة المنتخب لخوض مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا هذا الشهر.

وكان ألكسندر أرنولد عنصرا ثابتا بتشكيلة انجلترا منذ انضمامه قبل كأس العالم 2018 لكن ساوثغيت قال إن تراجع مستواه كلفه مكانه بالقائمة.

وقال مدرب انجلترا: لا اعتقد أنه لعب بمستواه المعهود في السنوات الماضية. لكن اعتقد أنه قريب من استعادة مستواه ويتخذ خطوات بالطريق الصحيح وأنا متأكد من أنه سيلعب دورا كبيرا في المستقبل.

وأحيى لينغارد، الذي خاض 24 مباراة دولية لكنه لم ينضم لتشكيلة إنجلترا منذ 2019، مسيرته وأصبح من أبرز لاعبي وست هام منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات.

وانضم أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا للمنتخب لأول مرة بعد موسم مميز سجل خلاله عشرة أهداف في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما استدعى ساوثغيت ظهير مانشستر يونايتد المتألق لوك شو بجانب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي كما كان متوقعا بعد فترات جيدة بالدوري الممتاز.

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو يوم 25 مارس في المجموعة التاسعة وألبانيا يوم 28 وبولندا يوم 31 بالشهر ذاته.

وفيما يلي تشكيلة إنجلترا. حراس المرمى: دين هندرسون وسام جونستون ونيك بوب.

مدافعون: بن تشيلويل وكونور كودي وإيريك داير وريس جيمس وهاري مغواير وتيرون مينجس ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

لاعبو وسط: جود بلينجهام وفيل فودن وجيسي لينغارد وميسون ماونت وكالفن فيلبس وديكلان رايس وجيمس وارد براوس.

مهاجمون: دومينيك كالفرت لوين وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا ورحيم سترلينغ وأولي واتكنز.