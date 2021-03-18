صلاح والنني على رأس قائمة مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري اليوم الخميس قائمة تضم 28 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعداد للمواجهتين أمام كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد بسام وعامر عامر ومحمد هاني وعمر جابر وأيمن أشرف وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وياسر ابراهيم ومحمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه ومحمد فاروق وأحمد سيد زيزو واسلام عيسي ومصطفي فتحي ومحمد مجدي افشه ومصطفي محمد وحسام حسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف.

ويبدأ المنتخب المصري معسكره المغلق، يوم الأحد المقبل حتي موعد سفره علي متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري.