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لوكاس فاسكيز يرفض الاستمرار مع ريال مدريد

لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد

لوكاس فاسكيز يرفض الاستمرار مع ريال مدريد

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الخميس، أن لوكاس فاسكيز رفض العروض المقدمة من قبل ريال مدريد من أجل تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن وكيل الجناح الإسباني اجتمع مع الرئيس التنفيذي لنادي العاصمة الإسبانية، قبل عدة أيام، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد عقد فاسكيز.

وأضاف التقرير: كان صاحب الـ "29 عاما" رفض العرض الأول الذي قدمه ريال مدريد، الذي يمتد لمدة 3 سنوات، مع خفض راتبه بنسبة 10%، ويبدو أن مستقبل اللاعب سيكون خارج أسوار النادي.

وكشفت "ماركا" أن فاسكيز يبحث عن فريق لديه طموح الفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مستمر.

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