الاتحاد السنغالي يتهم الأندية الفرنسية بالعنصرية

اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم رابطة المحترفين الفرنسية بالعنصرية بعد أن قررت عدم السماح للاعبين الأجانب في أندية الدرجتين الأولى والثانية بفرنسا بالانضمام لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية المقبلة الأسبوع القادم.



وتأثرت السنغال بدرجة كبيرة جدا بهذا لقرار، لأن 12 لاعبا في آخر تشكيلة أعلنتها استعدادا لمواجهة الكونغو وإسواتيني في تصفيات كأس أمم إفريقيا ينتمون للبطولتين الفرنسيتين. وبالتالي فلن يتمكن اللاعبون من الانضمام للمنتخب السنغالي.



وقال الاتحاد السنغالي إن القرار الفرنسي ينطوي على عنصرية وهو يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي (فيفا). ولم ترد الرابطة الفرنسية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.



وقال الفيفا الشهر الماضي إنه ليس من المتوقع أن تترك الأندية لاعبيها إذا كانت هناك: فترة إلزامية للحجر الصحي أو العزل الذاتي لمدة خمسة أيام على الأقل فور الوصول للبلد الذي ينتمي إليه النادي أو الدولة التي تقام فيها المباريات.



وبعث الاتحاد السنغالي للعبة بخطاب إلى نظيره الفرنسي يطلب فيه السماح للاعبي السنغال بالانضمام إلى منتخب بلادهم لخوض آخر جولتين من التصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية.