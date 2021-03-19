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روبرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

راموس صلاح
تدخل راموس على صلاح

روبرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

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العربية. نت

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أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت، يوم الجمعة، ليفربول في مواجهة ثأرية ضد ريال مدريد.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين في نهائي نسخة 2018، والذي حسمه نادي العاصمة الإسبانية بثلاثية لهدف، وشهدت المباراة إصابة المصري محمد صلاح وخروجه من الشوط الأول، بعد تدخل راموس عليه.

وبعد سحب القرعة، قال البرازيلي روبرتو كارلوس، المدافع السابق لمدريد مازحا في تصريحات نشرتها "ماركا" الإسبانية: صلاح لن يقترب من راموس.

وأضاف: سنلعب ضد فريق جيد، تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب بمدريد، ستساعد الفريق كثيرا، والشيء المهم هو أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للمدرب زيدان، وأن يعود المصابون في أسرع وقت.

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