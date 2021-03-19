سولشاير يكيل المديح لبوغبا بعد الفوز على ميلان

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه افتقد بول بوغبا بعدما قاد لاعب وسط فرنسا الفريق إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بتسجيل هدف الفوز 1-صفر على مضيفه ميلان الخميس.



واحتاج بوغبا، الذي غاب عن آخر عشر مباريات ليونايتد لإصابة في الفخذ، إلى ثلاث دقائق فقط ليثبت قيمته للفريق في إياب دور الستة عشر باستاد سان سيرو.



وعانى يونايتد لهز الشباك في الشوط الأول بعد التعادل 1-1 في أولد ترافورد وشارك بوجبا في بداية الشوط الثاني وترك بصمته على الفور بهدف رائع.



وقال سولشاير: افتقدنا بول، كان غائبا لنحو شهرين. كان بدأ يستعيد مستواه الرائع قبل الإصابة. سيمنحنا دفعة قوية فيما تبقى من الموسم.



ولم يقدم بوغبا الأداء المنتظر منذ انضمامه إلى يونايتد في 2016 في صفقة قياسية حينذاك، لكن مستواه في الموسم الحالي كان مذهلا وساهم في احتلال يونايتد المركز الثاني في الدوري.



وأشاد زملاء بوغبا بإمكانات اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا. وأبلغ لوك شو الظهير الأيسر ليونايتد شبكة "بي.تي سبورت": الفارق يظهر دائما عندما يشارك لاعب مذهل مثل بوغبا. صنع الفارق.



وعلى الجانب الآخر لم يستطع زلاتان إبراهيموفيتش العائد من الإصابة أن يترك بصمته مع ميلان.



وأنقذ الحارس دين هندرسون كرة من المهاجم السويدي الذي لعب في صفوف يونايتد من 2016 وحتى 2018، ولم يستطع الفريق الإيطالي تهديد مرمى حارس يونايتد على مدار 90 دقيقة.



وقال إبراهيموفيتش: لعبنا بشكل جيد في المباراتين، لكنها كرة القدم، لن تستطيع الفوز إذا لم تسجل.



وأضاف: لم نستغل فرصنا، سنتعرض لضغط في المباراة. في تلك اللحظات نجح يونايتد في التسجيل. ستدفع الثمن عندما ترتكب الأخطاء.