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رابطة الدوري الألماني تخطط لإجراء فحوصات كورونا يومياً

بايرن ميونخ دورتموند
لقاء سابق بين بايرن ميونخ وبوروسيا

رابطة الدوري الألماني تخطط لإجراء فحوصات كورونا يومياً

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برلين - د ب أ

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كشفت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تعتزم تعزيز التدابير الاحترازية من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وتخطط الرابطة لفرض إجراء فحوص المسحات السريعة على لاعبي ومسؤولي الدوري الألماني (بوندسليغا) ودوري الدرجة الثانية في كل يوم تجمع، وذلك إلى جانب فحوص "بي.سي.آر" التي تجرى مرتين في الأسبوع، وذلك تأكيدا لما ذكرته صحيفة "بيلد" في وقت سابق.

ويبدو أن ذلك يأتي كرد فعل من الرابطة بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى في كرة القدم الاحترافية، وهو ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات في دوري الدرجة الثانية.

ويخضع فريقا هولشاين كيل وهانوفر حاليا للحجر الصحي، كما خضع فريق يان ريغينسبورغ للحجر مؤخرا.

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