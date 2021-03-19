فياريال يعبر دينامو كييف ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل فريق فياريال الإسباني إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 - صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان فياريال قد فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها، ليحسم بطاقة الصعود لصالحه بتفوقه بنتيجة 4 - صفر في مجموع المباراتين.

وسجل جيرارد مورينيو هدفي فياريال في الدقيقتين 13 و36 ليحسم تأهل فريقه للدور المقبل.

وواصل فياريال طريقه في البطولة الأوروبية، حيث كان قد تأهل لدور الستة عشر بعد فوزه على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 4 - 1 بمجموع المباراتين في دور الـ32 من المسابقة.