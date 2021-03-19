كورونا يكبد ليستر سيتي خسائر مالية كبيرة

أعلن نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أنه سجل خسائر مالية بقيمة 67.3 مليون جنيه إسترليني (93.67 مليون دولار) قبل خصم الضرائب خلال العام المنتهي في31 مايو 2020 في ظل تأثيرات جائحة كوفيد-19.



وتسبب توقف الدوري الممتاز في موسم 3019-2020 في مارس من العام الماضي ثم استئناف البطولة خلف أبواب مغلقة دون جمهور بعد ذلك في تأثيرات كبيرة على التكاليف والإيرادات.



وقال ليستر إنه نتيجة تأخر انتهاء الدوري في الموسم الماضي بسبب كورونا فإن مبالغ كبيرة من إيرادات البطولة وأموال الجوائز وعقود الرعاية ستدخل ضمن حسابات الموسم التالي.



وقالت سوزان ويلان الرئيسة التنفيذية للنادي في بيان: رغم أن تأثيرات كوفيد-19 على الإيرادات التجارية كبيرة فإن موسم 2019-2020 يظل موسما ناجحا. على أرض الملعب نجحنا في تحقيق العودة للمنافسات الأوروبية بعد حصولنا على ثاني أفضل مركز طوال تاريخنا في البطولة وبناء على ذلك قدمنا الدعم لأعضاء النادي في أوقات الشدة.



ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة من 29 مباراة وسيلتقي مع ضيفه مانشستر يونايتد في دور الثمانية بكأس إنجلترا الأحد المقبل.